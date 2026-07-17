Quienes deseen extender su estadía tras esta modificación, tendrán que solicitar una prórroga.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció que limitará el tiempo de permanencia permitido para quienes tengan visas de estudiante, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros.

Quienes deseen extender su estadía tras esta modificación, tendrán que solicitar una prórroga o salir de Estados Unidos para gestionar una nueva solicitud y esperar a que se apruebe para volver a ingresar y realizar estas actividades.

Limitan una por una todas las visas americanas que se entregan a los trabajadores y estudiantes: ¿Cuánto tiempo se podrán quedar ahora?

Según lo informado por el Gobierno, la nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ahora establece que tanto estudiantes internacionales o visitantes de intercambio solo podrán permanecer dentro de Estados Unidos por un periodo máximo de cuatro años.

Para periodistas extranjeros, el permiso se reducirá a 240 días por cada ingreso, con una restricción adicional para los que provengan de China que se podrán quedar solo por 90 días.

Estas medidas entrarán en vigencia 60 días posteriores a su publicación en el Registro Federal . Esto podría impactar de forma directa en las admisiones para programas universitarios, que dan inicio entre agosto y septiembre.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció que limitará el tiempo de permanencia permitido. ChatGPT

¿A quiénes busca limitarle la visa el Gobierno de Estados Unidos?

La nueva regulación alcanza tres tipos de categorías:

Visa F: estudiantes que cursan programas académicos en universidades, colleges e instituciones educativas

Visa J: participantes de programas de intercambio cultural, académico, de investigación o capacitación

Visa I: periodistas, corresponsables y otros representantes de medios de comunicación extranjeros que trabajen en Estados Unidos

¿De dónde son los estudiantes y trabajadores más afectados?

Los países de origen de los 1.17 millones de estudiantes internacionales son de:

India : alrededor de 363.000

China : 266.000

Perú: 5.667

Y les siguen en la lista Corea del Sur, Canadá, Taiwán, Brasil, México y Colombia.