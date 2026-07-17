Las autoridades migratorias advierten que tener una visa no asegura una ingreso al país si no se cumplen con las reglas impuestas,

La administración de Donald Trump sigue endureciendo los controles migratorios en los cruces fronterizos y como parte de sus medidas, ahora revocará las visas a miles de conductores comerciales extranjeros.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que se están cometiendo infracciones vinculadas al uso inapropiado de las visas B1/B2 de negocios y/o turismo, algo que puede derivar en la revocación y prohibición temporal para entrar al país.

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La CPB informó que la medida alcanza a conductores comerciales extranjeros que no hayan respetado alguna de las condiciones clave para mantener la visa, lo que puede derivar en la revocación automática de sus permisos. Se trata de camioneros que realizan operaciones fronterizas y tienen una visa de negocios para desarrollar su trabajo.

Las autoridades migratorias advierten que tener una visa no asegura una ingreso al país si no se cumplen con las reglas impuestas , ya que cada vez que alguien ingresa al territorio los agentes se encargan de revisar el historial en busca de irregularidades para chequear si la persona sigue siendo admisible dentro del país.

Las autoridades migratorias advierten que tener una visa no asegura una ingreso al país si no se cumplen con las reglas impuestas, Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

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El error que puede costarle la visa americana a un conductor comercial es usar este permiso para desempeñarse en actividades que Estados Unidos considera como empleo, es decir, se exceden el permiso y la categoría otorgada.

En este caso, los camioneros deberán intentar ajustarse a las actividades permitidas para los cruces internacionales, ya que en el caso de detectar una irregularidad los agentes cancelarán la visa, bloquearán el acceso al país y dejarán constancia de lo sucedido.