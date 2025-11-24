Licuar cáscara de ananá y agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. Fuente: ChatGPT Imagen ilustrativa.

Al igual que sucede con las cortezas de otras frutas, la cáscara de ananá es una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra y otros micronutrientes. Por eso, cada vez más personas adoptan la costumbre de licuar la cáscara con agua para obtener una bebida natural con beneficios digestivos y antioxidantes.

La popularidad de esta preparación ha aumentado gracias a su practicidad y costo practicamente nulo. Esto se debe a que ayuda reducir malestares estomacales y también puede utilizarse como abono para nutrir plantas.

Beneficios de licuar cáscara de ananá con agua

La cáscara del ananá contiene bromelina, una enzima asociada con la mejora del proceso digestivo y con la reducción de hinchazón abdominal. Al licuarla con agua, se obtiene una bebida con antioxidantes, vitamina C y minerales que contribuyen al funcionamiento intestinal y al fortalecimiento del sistema inmune.

La piña, también conocida como ananá, cuenta con un alto contenido de agua. Fuente: Freepik

Además, su aporte de fibra favorece la sensación de saciedad y ayuda a depurar el organismo de manera natural. Por eso, muchas personas la incorporan por la mañana o entre comidas para potenciar estos efectos.

Otros usos de la mezcla cáscara de ananá con agua

La cáscara de ananá también funciona como un fertilizante orgánico eficaz por su contenido de potasio, magnesio, calcio y azúcares naturales. Estos compuestos mejoran la estructura del suelo, estimulan la actividad microbiana y fortalecen el desarrollo de raíces y flores.

Licuar cáscara de ananá y agua: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. (Fuente: Archivo) Fuente: Shutterstock

Existen tres formas recomendadas para usarla como fertilizante:

En compost: trozos pequeños que aceleran la descomposición.

Té de ananá para riego: cáscaras con agua durante 24 a 48 horas, luego colar y aplicar cada 10 a 15 días.

Secado y triturado: polvo natural que se mezcla con la tierra.