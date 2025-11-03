El árbol de navidad da el presente año tras año en casi todos los hogares que celebran esta festividad, pues es uno de sus mayores íconos al momento de decorar los espacios y crear una atmósfera alegre.

Sin embargo, cada vez son más quienes prefieren alternativas prácticas, sencillas de colocar y de retirar para adornar los espacios sin necesidad de ocupar gran lugar.

En esa tendencia, existe una alternativa particularmente prometedora para quienes cuentan con poco espacio y necesitan un adorno que pueda cumplir la misma funcionalidad que el arbolito tradicional: el árbol de pared.

Es tendencia: la nueva opción que podría reemplazar al arbolito de navidad para siempre

Al momento de iniciar con las decoraciones navideñas, los arbolitos de pared son una gran alternativa para quienes no tienen en sus casas la opción clásica o buscan un formato que no ocupe lugar en el suelo.

Pueden recrearse con ramas secas, cintas de colores, luces LED o adornos pegados que formen la silueta, posicionándose como el aliado perfecto de quienes buscan un armado y desarmado rápido.

Además, en estos casos si bien el rojo y el verde son los colores típicos, es posible optar por alternativas doradas, plateadas o del color que siente mejor en cada hogar.

Cómo recrear esta alternativa del árbol de navidad paso a paso

Armar este árbol de navidad -utilizando como ejemplo luces LED- tan sólo requiere de seguir los pasos enumerados a continuación

Escoge la pared y dibuja el contorno del árbol con lápiz o cinta de papel Pega las luces led (procura estar próximo a un enchufe) Añade adornos a gusto dentro de la circunferencia o por fuera para dar el toque final

De esta forma, con pocos materiales puede crearse fácil una alternativa que no ocupa lugar y decora cualquier espacio.