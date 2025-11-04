El Gobierno de Estados Unidos confirmó oficialmente el próximo feriado federaldel mes de noviembre, que traerá un día de descanso para millones de personas en todo el país. La fecha marca el inicio del último tramo del calendario laboral y afectará el funcionamiento de oficinas, bancos, escuelas y servicios públicos en los 50 estados .

Se trata del Día de los Veteranos (Veterans Day), una jornada nacional en la que se rinde homenaje a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. Este año, el feriado se celebrará el martes 11 de noviembre, según la Oficina de Administración de Personal (OPM), organismo responsable de establecer los días festivos oficiales en todo el país.

A continuación, una guía completa con todo lo que hay que saber sobre cierres, pagos, derechos laborales y actividades durante el feriado.

¿Por qué se celebra el Día de los Veteranos?

El Veterans Dayes una de las fechas patrias más significativas del calendario estadounidense. Conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial, ocurrido en 1918, cuando entró en vigor el armisticio entre los Aliados y Alemania "a la 11ª hora del 11º día del 11º mes".

Originalmente llamado Armistice Day, el Congreso cambió su nombre en 1954 para reconocer a todos los veteranos de guerra, no solo a los de la Primera Guerra Mundial, según detalla el Departamento de Asuntos de Veteranos .

Hoy, el feriado se celebra con ceremonias oficiales en todo el país. La más destacada tiene lugar en el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, donde representantes del gobierno depositan una corona en la Tumba del Soldado Desconocido. También hay desfiles y actos conmemorativos en Washington D.C., Nueva York, Chicago y decenas de ciudades más.

¿Qué servicios estarán cerrados?

Durante este feriado federal, las oficinas gubernamentales no esenciales permanecerán cerradas en todo el territorio. Esto incluye:

Agencias federales y estatales , como el IRS o la Seguridad Social ( , como el IRS o la Seguridad Social ( SSA ).

Servicio Postal (USPS) : sin reparto ni atención al público.

Bancos : la mayoría de las sucursales no abrirán, según la American Bankers Association .

Escuelas públicas y universidades : muchas suspenden clases o realizan actividades alusivas.

Cortes y tribunales: cerrados salvo casos de emergencia.

En el sector privado , el cierre no es obligatorio, pero numerosas empresas otorgan el día libre o implementan horarios reducidos.

¿Quiénes tienen derecho al día libre y cómo se paga?

El Veterans Day es un feriado obligatorio para los empleados federales, quienes reciben el día libre con goce de sueldo.

En el sector privado, las normas laborales permiten que cada empresa defina si lo paga como feriado, si concede descanso compensatorio o si abona tiempo extra a quienes trabajen ese día . Muchos gobiernos estatales y municipales también lo adoptan como jornada oficial.

La OPM recomienda verificar con Recursos Humanos o los convenios colectivos de cada sector para conocer los beneficios aplicables.

¿Cómo funcionarán los bancos y los mercados financieros?

Aunque el Veterans Day es feriado federal, los mercados bursátiles (NYSE y Nasdaq) mantendrán operaciones normales. En cambio, el mercado de bonos del Tesoro y gran parte del sistema bancario nacional cerrarán por completo, siguiendo el calendario de la Reserva Federal .

Si tienes pagos, depósitos o transferencias programadas, conviene realizarlos antes del lunes 10, ya que muchas operaciones se procesarán recién al día siguiente del feriado.

Feriado en noviembre: actividades y ceremonias en todo el país

Cada estado organiza sus propios actos conmemorativos, aunque las ceremonias principales incluyen:

Arlington (Virginia) : ceremonia nacional con ofrenda floral oficial.

Nueva York : desfile del Veterans Day en la Quinta Avenida con más de 20 000 participantes.

Washington D.C. : homenajes en el National Mall y memoriales de guerra.

Los Ángeles y Chicago: eventos cívico-militares y desfiles comunitarios.

Además, muchos comercios ofrecen descuentos y beneficios especiales para veteranos, militares en servicio y sus familias, según el Departamento de Asuntos Veteranos .

Consejos prácticos para el feriado de noviembre

Organiza tus trámites con anticipación: las agencias federales y el USPS no abrirán. Confirma los horarios bancarios y de transporte: pueden verse reducidos. Verifica si tu escuela o trabajo observa el feriado. Participa en ceremonias locales o desfiles conmemorativos. Consulta las promociones especiales para veteranos y familias militares. Evita hacer pagos o transferencias ese día: pueden demorarse.

Próximos feriados federales en 2025

De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal, los próximos feriados oficiales del calendario 2025 serán: