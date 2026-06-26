El trámite queda bloqueado automáticamente para todas las personas que hayan tramitado el pasaporte siendo menores de 16 años.

En Estados Unidos, para poder pasar cualquiera de los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) a la hora de viajar internacionalmente se debe poder presentar un pasaporte válido.

Para que un pasaporte se considere aceptable debe estar dentro de su tiempo de vigencia y en buenas condiciones físicas. En el caso de que le queden menos de 6 meses de vigencia se debe renovar, ya que muchos países no aceptan entrada si no cumple con este requisito. No obstante, existen quienes no pueden recurrir al trámite de renovación.

Para que un pasaporte se considere aceptable debe estar dentro de su tiempo de vigencia y en buenas condiciones físicas. EFE | Freepik

Estados Unidos prohíbe la renovación de pasaporte: ¿Quiénes no podrán acceder al trámite?

El trámite queda bloqueado automáticamente para todas las personas que hayan tramitado el pasaporte siendo menores de 16 años. Esto sucede porque el proceso de renovación es simplificado y se puede realizar a través de otros canales, además del presencial.

El Gobierno requiere que las personas menores de 16 vuelvan a tramitar su pasaporte cada 5 años debido a los cambios físicos que presentan periódicamente, y deben hacerlo de forma presencial.

Además, también quedan bloqueados del trámite quienes:

Tengan un pasaporte dañado, perdido o robado

Tengan un pasaporte emitido hace más de 15 años

Tengan otro nombre que el que figura en el original

¿Qué trámite tienen que seguir los que no pueden renovar su pasaporte?

Quienes no puedan renovar el pasaporte, deben solicitar un pasaporte nuevo. Para ello, tienen que presentarse en una oficina con el formulario DS-11 y presentar de forma adicional:

Presentar prueba de ciudadanía estadounidense como certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía

Presentar una identificación oficial vigente

Entregar una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales

Pagar la tarifa correspondiente

¿Qué necesito para poder renovar el pasaporte?

Quienes sí puedan renovar el pasaporte, tienen que presentar: