El Gobierno de Estados Unidos mantiene vigentes una serie de requisitos estrictos para la renovación del pasaporte, y advierte que en ciertos casos los ciudadanos no podrán acceder a este trámite. Cuando no se cumplen determinadas condiciones, la única alternativa es iniciar una nueva solicitud desde cero. Entre las normas más importantes, se encuentra la obligación de demostrar legalmente cualquier cambio de nombre. Quienes no puedan acreditar esta modificación con documentos oficiales deberán tramitar un nuevo pasaporte, lo que implica un proceso más largo y requisitos adicionales. Uno de los motivos más comunes por los que se rechaza la renovación es cuando el pasaporte fue emitido con un nombre anterior y el solicitante no cuenta con pruebas legales del cambio. Esta condición es determinante al momento de validar la identidad del titular. Para poder renovar el pasaporte, las autoridades exigen presentar alguno de los siguientes documentos: Si el ciudadano no puede presentar alguno de estos comprobantes, el trámite de renovación queda automáticamente invalidado y deberá iniciar una nueva solicitud de pasaporte. Cuando una persona, por cuestiones legales y federales, ya no puede renovar su pasaporte, debe iniciar el trámite como la primera vez para continuar viajando. Por lo que todas las personas que no tienen permitido acceder a la renovación deben seguir los siguientes pasos: A diferencia de la renovación, este procedimiento debe realizarse de forma presencial y puede implicar mayores tiempos de espera. Por eso, las autoridades recomiendan revisar todos los requisitos antes de iniciar la gestión.