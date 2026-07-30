Las autoridades de Estados Unidos reforzaron los controles migratorios en los aeropuertos con una estrategia que amplía la cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El objetivo es identificar a extranjeros que permanecen en el país con visas vencidas y facilitar su detención.

La medida incrementó la preocupación entre miles de inmigrantes, ya que los operativos ya no se limitan únicamente a personas con órdenes finales de deportación.

El ICE comenzó a detener a personas con visas vencidas en los aeropuertos

La nueva estrategia surge de una ampliación del acuerdo de colaboración entre la TSA y el ICE, que permite compartir información para identificar a personas que podrían encontrarse en situación migratoria irregular.

Según informó The New York Times, los agentes migratorios pueden interceptar a pasajeros en diferentes áreas de las terminales aéreas, como los mostradores de documentación o las puertas de embarque, cuando detectan posibles infracciones relacionadas con el estatus migratorio.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la iniciativa busca impedir que extranjeros que permanecen ilegalmente en Estados Unidos utilicen vuelos comerciales , salvo en casos de autodeportación.

¿Quiénes pueden quedar expuestos a una detención?

Los operativos están dirigidos principalmente a extranjeros que permanecen en Estados Unidos después del vencimiento del período autorizado por su visa.

Entre las personas que podrían ser alcanzadas por estos controles se encuentran:

Titulares de visas vencidas que continúan en territorio estadounidense.

Personas que excedieron el tiempo de permanencia autorizado por las autoridades migratorias.

Extranjeros cuyo estatus migratorio se encuentra bajo revisión por parte del ICE.

Especialistas recuerdan que permanecer más tiempo del autorizado puede constituir una infracción migratoria, independientemente de que la visa estampada en el pasaporte continúe siendo válida para futuros ingresos.

Qué recomienda el DHS a quienes tienen una visa próxima a vencer

Las autoridades migratorias recuerdan que es fundamental respetar el período de permanencia autorizado y mantener la documentación migratoria actualizada.