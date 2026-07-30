Algunos usuarios notaron que, junto a las barras de señal del celular, aparece el símbolo H+ en lugar de 4G o 5G.

Aunque para muchos pasa desapercibido, este indicador puede explicar por qué la conexión a Internet funciona más lenta de lo esperado .

Conocer qué representa y cómo hacer que el dispositivo se conecte a una red más rápida puede ayudar a mejorar la velocidad de navegación y optimizar el uso de aplicaciones, videos y redes sociales.

¿Qué significa el símbolo H+ que aparece en el celular?

El símbolo H+ indica que el teléfono está conectado a una red HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una evolución de la tecnología 3G que ofrece velocidades superiores a las de esa generación, aunque inferiores a las redes 4G LTE y 5G.

Este indicador suele aparecer cuando el dispositivo no puede conectarse a una red más moderna , ya sea por falta de cobertura, congestión de la red o por la configuración del propio teléfono.

En otras palabras, el celular continúa teniendo acceso a Internet móvil, pero la velocidad puede ser menor en comparación con una conexión 4G o 5G.

¿Por qué aparece el H+ en lugar del 4G o 5G?

Existen varios motivos por los que el teléfono puede mostrar este símbolo.

Entre los más frecuentes se encuentran:

La zona no cuenta con cobertura 4G o 5G.

El operador está ofreciendo servicio mediante una red HSPA+ .

La configuración del teléfono limita el tipo de red utilizado.

Existen problemas temporales de cobertura o congestión de la red móvil.

En muchos casos, el cambio entre H+, 4G y 5G ocurre automáticamente a medida que el usuario se desplaza entre distintas áreas de cobertura.

Cómo quitar el símbolo H+ y mejorar la señal del celular

Si el teléfono permanece conectado a una red H+ durante mucho tiempo, es posible realizar algunas acciones para intentar recuperar una conexión más rápida.

Los especialistas recomiendan:

Activar y desactivar el modo avión durante unos segundos para forzar una nueva conexión con la red.

Verificar que el teléfono tenga seleccionada la opción 4G/LTE o 5G como red preferida en la configuración.

Reiniciar el dispositivo.

Comprobar que la tarjeta SIM esté correctamente colocada.

Moverse a una zona con mejor cobertura si la señal es débil.

Si después de estos pasos el símbolo continúa apareciendo, es posible que la red disponible en ese lugar sea únicamente HSPA+.

Cómo mejorar la velocidad del Internet móvil

Más allá de revisar la cobertura, existen otras recomendaciones para obtener un mejor rendimiento de la conexión: