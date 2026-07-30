La visa americana es un documento esencial para todos los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, dado que las autoridades la solicitarán como parte de los documentos obligatorios para viajar.

En ese sentido, es esencial que todos los viajeros consideren respetar una regla esencial reflejada en el Formulario l-94: abandonar el país de manera rigurosa en la fecha estipulada, que es la aprobada por las autoridades.

Si esto se incumple, la visa americana será automáticamente revocada y perderá toda la validez para viajar.

Estados Unidos revocará la visa americana de quienes incumplieron la fecha pautada en su Formulario l-94

El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial que no salir de Estados Unidos en la fecha previamente pautada significa la pérdida del estatus legal que habilita la permanencia en el país.

Bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se contempla que todo visado que pertenezca a un portador fuera de estatus es automáticamente revocado por las autoridades. Esto significa que pierde su validez para realizar nuevas visitas , independientemente de la vigencia que tenga por delante.

Cuando se revoca una visa americana pierde toda su validez para viajar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“No salir de Estados Unidos a tiempo también puede hacer que no seas elegible para visados en el futuro”, advierten las autoridades. Esto dependerá estrechamente del tiempo que se haya permanecido en el país de forma ilegal.

Cómo puede alargarse la estadía sin incumplir con el Formulario l-94

En caso de necesitar permanecer más tiempo en el país, puede solicitarse oficialmente una prórroga a USCIS. Este trámite está permitido sólo si