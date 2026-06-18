Para ingresar a Estados Unidos o cualquier país, suelen tener exigencias mínimas.

En esta noticia Estados Unidos, México y Canadá prohíben el ingreso y la salida del país a quienes postergaron este trámite con su pasaporte

Quienes viajan al exterior con frecuencia, saben que tener el pasaporte vigente y en buenas condiciones es un paso clave para evitar demoras y problemas a la hora de embarcar.

No obstante, no todos los países tienen las mismas exigencias a la hora de permitir el ingreso a extranjeros o de dejar salir a sus ciudadanos. En determinados casos, pueden exigir que el pasaporte tenga un mínimo de tiempo restante de vigencia.

Pueden exigir que el pasaporte tenga un determinado tiempo restante de vigencia. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos, México y Canadá prohíben el ingreso y la salida del país a quienes postergaron este trámite con su pasaporte

Cada una de estas regiones puede tener sus excepciones, pero la regla general es presentar un pasaporte válido. Para ello, es necesario estar atento a los tiempos de vigencia y la posible demora una vez que se inicia el trámite de renovación.

Por lo general, se suele exigir el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado

Documento de identidad válido en los países que lo permiten

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos

Las reglas de viaje de Estados Unidos

Para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero, se deberá presentar un pasaporte válido con chip biométrico junto con una visa estadounidense aprobada o una autorización electrónica ESTA si el país de origen participa del Programa de Exención de Visa. Estas condiciones son supervisadas por U.S. Customs and Border Protection y el Department of State.

El pasaporte debe contar con una vigencia mínima restante de seis meses a partir de la fecha de ingreso.

Si el país de origen no participa del programa mencionado, será necesario tramitar una visa física. Entre las más comunes se encuentra la visa de turista B1/B2, que permite estadías temporales de hasta seis meses según la autorización otorgada por las autoridades migratorias estadounidenses.

Las reglas de viaje de México

En el caso de la República de México, todos los extranjeros que deseen ingresar tendrán que presentar un pasaporte vigente. Según las disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM), este documento es indispensable para el ingreso al país.

Adicionalmente, se tendrá que presentar junto con este documento un boleto de salida, reservas de alojamiento y pruebas de solvencia económica. En algunos casos, también podrán solicitar la tramitación previa de una visa. Un dato clave es que el pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso.

Los mexicanos que deseen viajar al exterior también tendrán que presentar un pasaporte que cumpla con estas condiciones y, si corresponde, la visa exigida por el país de destino. Además, se solicitará completar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM).

Las reglas de viaje de Canadá

Para ingresar a Canadá como turista, es necesario presentar un pasaporte original y vigente. Además, también podrían solicitar un boleto de vuelva al país de origen y demostración de solvencia financiera.

Adicionalmente, también hay que tramitar la visa de estadía. Si se pertenece a determinados países tales Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y cualquiera dentro de la Unión Europea y se posee una visa estadounidense vigente, se puede hacer el pedido online de la Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

Si se viene de otro país como Colombia, Perú, Ecuador o no se tiene una visa estadounidense, se debe aplicar a la visa de forma tradicional.

En el caso de los canadienses que quieran viajar al exterior, tienen que tener un pasaporte vigente que cumpla con los requisitos del país de destino y tramitar el estatus migratorio según corresponda.