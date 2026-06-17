Se certifica a los contribuyentes en cuestión al Departamento de Estado y se bloquea el trámite de expedición o renovación del pasaporte

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo que utiliza con deudores tributarios a la hora se renovar sus pasaportes.

Se certifica a los contribuyentes en cuestión al Departamento de Estado y se bloquea el trámite de expedición o renovación del pasaporte a quienes tengan deudas tributarias impagas del IRS. En determinados casos, también puede revocar los pasaportes vigentes si la deuda supera cierto umbral.

En determinados casos, también puede revocar los pasaportes vigentes si la deuda supera cierto umbral. El Cronista | Shutterstock y EFE

Estados Unidos prohibe renovar el pasaporte y revoca los documentos de todas estas personas: ¿Qué dice el IRS sobre las deudas tributarias gravemente morosa?

El IRS define a las deudas tributarias gravemente morosas (seriously delinquent tax debt) como una obligación fiscal que quedó impaga y que supera el umbral de los 66,000 dólares en 2026, incluyendo impuestos, intereses y multas acumuladas.

No obstante, entrar en esta categoría no depende únicamente del monto. En estos casos, el IRS debe haber iniciado acciones de cobro como una presentación de un gravamen fiscal federal o la emisión de una orden de embargo.

¿Qué tipos de deudas se incluyen en esta categoría?

Entre las obligaciones que pueden ser consideradas deudas tributarias gravemente morosas se encuentran:

Impuestos federales sobre la renta de personas físicas

Determinados impuestos empresariales cuando existe responsabilidad personal del contribuyente

Penalidades derivadas de impuestos retenidos por empleadores (Trust Fund Recovery Penalty)

Algunas sanciones civiles administradas por el IRS

Intereses y multas acumuladas sobre esas obligaciones

El monto total adeudado se calcula sumando la deuda principal más los cargos adicionales generados por el incumplimiento.

¿Cuál es el mecanismo que pone en marcha el IRS?

Cuando el IRS determina que la deuda tributaria pertenece a esta categoría, certifica al contribuyente ante el Departamento de estado. Esto significa que la agencia emite una certificación de deuda gravemente morosa y envía una notificación CP508C al contribuyente.

Posteriormente, el Departamento de Estado recibe la certificación y a partir de este momento, se le puede negar la emisión de un nuevo pasaporte o la renovación de uno ya existente. En algunos casos, también se podrá renovar el pasaporte aunque se encuentre vigente.

Existen excepciones: ¿Quiénes están fuera de esta medida?

No todas las personas con deudas tributarias pueden ser certificadas. El IRS excluye de esta medida a contribuyentes que:

Están bajo protección por bancarrota

Tienen un acuerdo de pago aprobado por el IRS

Presentaron una s olicitud válida para un plan de pagos y esta sigue pendiente

Mantienen una Offer in Compromise (oferta de acuerdo) en trámite o aprobada

Fueron declarados “Currently Not Collectible ” por dificultades económicas

Son víctimas de robo de identidad tributaria

Residen en zonas declaradas de desastre federal

Son miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en áreas de combate

El Departamento de Estado recibe la certificación y a partir de este momento, se le puede negar la emisión de un nuevo pasaporte o la renovación de uno ya existente. EFE | Freepik

¿Qué hacer si me bloquearon el trámite?

Si alguien quiere renovar el pasaporte y le bloquearon el trámite, puede tomar las siguientes medidas.

En primer lugar, se debe pagar completamente la deuda o negociar y formalizar un plan de pago ante el IRS. En este sentido, se podrá presentar una Offer in Compromise para reducir la deuda.

Asimismo, también se podrá solicitar una corrección de errores en el caso de que la certificación no esté bien justificada o para demostrar que la deuda ya no es legalmente exigible.