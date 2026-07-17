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El pasaporte estadounidense es un documento fundamental para todos los ciudadanos que planean realizar viajes internacionales y también para quienes lo utilizan como alternativa aprobada por la Real ID para identificarse dentro del país.
En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes para quienes deban gestionar un ejemplar desde cero durante la próxima semana, pero no puedan asistir a los horarios y días convencionales de atención.
Tramitar el pasaporte del sábado 18 al sábado 25 de julio en Estados Unidos: quiénes pueden hacerlo
De contar con toda la documentación necesaria para realizar el trámite, podrán gestionar su pasaporte desde cero quienes acudan a las siguientes locaciones
Georgia State University (Clarkston, Georgia)
- Día: sábado 18 de julio
- Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Anthony Veteran Park (Ardsley, Nueva York)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Crosby Post Office (Crosby, Texas)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Utah Valley University Clarke Building (Orem, Utah)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No, pero se aconseja
Utah Tech University, Gardner Ballroom (St. George, Utah)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No, pero se aconseja
Birmingham Main Post Office (Birmingham, Alabama)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
OC Library - San Juan Capistrano Branch (San Juan Capistrano, California)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Bailey H. Dunlap Memorial Library (La Feria, Texas)
- Día: Sábado 18 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Rufty-Holmes Senior Center (Salisbury, Carolina del Norte)
- Día: Lunes 20 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí, llamar al 704-216-7714
Kirkwood Town Hall (Kirkwood, Nueva York)
- Día: Lunes 20 de julio
- Horario: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Westchester County Clerk (White Plains, Nueva York)
- Día: Martes 21 de julio
- Horario: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Knox County Health Department (Knoxville, Tennessee)
- Día: Jueves 23 de julio
- Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Knox County Health Department (Knoxville, Tennessee)
- Día: Viernes 24 de julio
- Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí
Flagstaff Aquaplex Community Room (Flagstaff, Arizona)
- Día: Sábado 25 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Recomendada
Pacific Drive School (Fullerton, California)
- Día: Sábado 25 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: Sí, llamar al 888-349-9695
Bayshore Gardens Community Church (Bradenton, Florida)
- Día: Sábado 25 de julio
- Horario: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
UC Riverside (Riverside, California)
- Día: Sábado 25 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Heritage Bay Government Center (Naples, Florida)
- Día: Sábado 25 de julio
- Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- ¿Se necesita cita?: No
Qué se necesita para poder tramitar el pasaporte americano en estas locaciones
Para realizar el trámite es esencial presentar la siguiente documentación y cumplir todas estas instancias
- Completar el formulario DS-11
- Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo)
- Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida
- Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación
- Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud
- Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)
Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.