El Gobierno de los Estados Unidos confirmó tres modificaciones importantes respecto al equipaje de mano en los aeropuertos que entrará en vigencia a partir del 2025. Las normativas se aplicarán en todo el país y los viajeros deberán cumplirlas a rajatabla para poder abordar. La finalidad de estos cambios en simplificar el proceso de abordaje para las aerolíneas y optimizar el espacio que hay actualmente en los aviones. Asimismo, podría ayudar a terminar con las confusiones que se le presentan a los pasajeros respecto al equipaje de mano permitido. Si bien todos los aeropuertos disponen de distintas medidas de seguridad, las reglas del equipaje de mano que los pasajeros llevan en el avión corresponden a ordenes de las diferentes aerolíneas. Es por esta razón, que las medidas del carry-on puede variar según la compañía de viaje. El Gobierno decidió ponerle fin a esta confusión adoptando los estándares europeos del equipaje de mano y unificar el tamaño permitido que se puede abordar en el avión. A partir del 2025, las medidas que deberán respetar todos los pasajeros son entre 55 cm x 35 cm x 20 cm y 56 cm x 45 cm x 25 cm. En Europa estas medidas se establecieron hace muchos años y tiene un peso límite de 7 a 10 kg. Estados Unidos espera que estos estándares aceleren los controles de seguridad y disminuya con los conflictos que se generan cuando un pasajero se excede del tamaño estipulado. La mayoría de las personas que viajan con un carry-on o equipaje de mano suelen, a su vez, despachar una valija que contienen todos los elementos que no se pueden abordar en un avión con los demás pasajeros. Al tratarse de in equipaje de mano con medidas limitadas, hay ciertos productos que están prohibidos como productos en aerosol, recipientes con liquido mayores a 100 ml y elementos puntiagudos como tijeras y cuchillos. Generalmente, los pasajeros utilizan dicho equipaje para llevar su celular, cargador, algún snack y una muda de ropa en caso de que el destino tenga un clima muy diferente al punto de partida.