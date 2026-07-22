A la hora de cocinar, uno de los problemas más frecuentes es que el líquido de lo que se está cocinando hierva y se termine desbordando.

A la hora de cocinar, uno de los problemas más frecuentes es que el líquido de lo que se está cocinando hierva y se termine desbordando. Para evitar este problema, muchos colocan una cuchara de madera sobre la olla.

Aunque no se trata de un método que permita descuidar la cocina, funciona para retrasar el desborde en determinadas situaciones , ya que su efectividad dependerá del tipo de alimento y de la intensidad con la que esté hirviendo.

Para qué sirve colocar una cuchara de madera sobre la olla

Este truco ayuda a evitar que la espuma se desborde cuando un líquido está hirviendo. Cuando se apoya una cuchara de madera de sobre la olla, puede romper parte de las burbujas de espuma cuando estas alcanzan la superficie.

No obstante, solo sirve ante un hervor moderado y con alimentos como pasta, arroz, pasta o leche. Su durabilidad puede ser muy corta si la comida hierve con mucha intensidad, y se terminará desbordando de igual manera.

Este truco ayuda a evitar que la espuma se desborde cuando un líquido está hirviendo. Chat GPT

¿Por qué recomiendan colocar una cuchara de madera sobre la olla en vez de taparla?

La efectividad de este método se relaciona con el comportamiento de la espuma y con las propiedades de la madera. Cuando esta entra en contacto con la cuchara, puede romper parte de las burbujas que la forman y disminuir momentáneamente su volumen.

Además, la madera suele estar más fría que el líquido que está hirviendo, por lo que contribuye temporalmente a que las burbujas colapsen.