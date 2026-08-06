California, Nueva York, Florida y Texas se encuentran entre los destinos más populares que año tras año miles de turistas eligen al viajar a Estados Unidos.

En ese sentido, además de contar con un pasaporte completamente vigente, uno de los requisitos que todos los interesados en visitar este país deben tener en cuenta es que su visa americana debe presentarse de forma obligatoria en el pasaporte en el que fue emitida.

Si el visado no se encuentra en este documento sino en uno incorrecto, se negará el viaje a California, Nueva York, Florida, Texas o cualquier otro destino del país por no contar con los permisos necesarios.

California, Nueva York, Florida y Texas prohibirán el ingreso a quienes tengan visa americana, pero en el documento incorrecto

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, cuando las visas americanas son dañadas de alguna forma, quedan invalidadas para su propósito, por lo que se necesitará gestionar una completamente nueva.

Una visa que no permanece en el documento donde fue emitida queda automáticamente invalidada para viajar. Shutterstock

Un ejemplo común de esto es que el pasaporte de un viajero venza con una visa válida y el visado se recorte para pegarse en el nuevo pasaporte. Dicha práctica está totalmente prohibida por las autoridades y llevará a una revocación administrativa de la visa americana, independientemente de si el visado aún tiene vigencia por delante.

La indicación para estos casos es viajar con ambos pasaportes, el viejo con la visa vigente impresa y la nueva identificación internacional.

Información esencial sobre la visa americana que todos los viajeros deben conocer

La visa americana sólo puede utilizarse para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos para los que se emitió es motivo de que pierda validez. Un ejemplo es comprar mercadería para revender utilizando la visa de turismo, pues bajo esta categoría no se admite ninguna actividad comercial.

Asimismo, las autoridades enfatizan la importancia de respetar los plazos de entrada y salida pautados, dado que de excederse el portador pasa a estar fuera de estatus y su visa deja de ser válida para viajar.