En Nueva York, obtener un permiso de aprendizaje no significa tener autorización para conducir libremente. Los menores de 18 años que cuentan con un Junior Learner Permit están sujetos a restricciones especiales.

Una de las principales condiciones se relaciona con el horario. En los cinco distritos de la ciudad, los aprendices solo pueden conducir entre las 5 a.m y las 9 p.m. Manejar fuera de este horario está prohibido e incumplir las normas puede ocasionar castigos y sanciones.

Estados Unidos cancela una por una las licencias de conducir de quienes manejen entre las 9 pm y las 5 am: ¿Qué puede hacer un conductor con este permiso?

Este permiso habilita a la persona menor de 18 años a practicar conducción en la ciudad de Nueva York , pero únicamente entre las 5 am y las 9 pm y bajos condiciones estrictas.

Fuera de este horario, es decir, entre las 9 pm y las 5 am, el aprendiz tiene prohibido conducir.

Además, durante el horario permitido, el aprendiz debe estar bajo la supervisión de una persona autorizada, puede ser un padre, tutor, profesor de educación vial o instructor de manejo.

Adicionalmente, el DMV prohíbe la conducción con un permiso de aprendizaje en determinadas vías y zonas, entre ellas calles dentro de parques de la ciudad de Nueva York, puentes o túneles bajo jurisdicción de la Triborough Bridge and Tunnel Authority y determinadas áreas de prueba del DMV.

Fuera de este horario, es decir, entre las 9 pm y las 5 am, el aprendiz tiene prohibido conducir. Chat GPT

¿Qué sucede si un aprendiz pierde su licencia?

Si el DMV suspende el permiso de aprendizaje, el conductor pierde temporalmente el derecho a manejar durante el período establecido y debe esperar hasta que termine la suspensión y cumpla los requisitos correspondientes para recuperar sus privilegios.

La consecuencia puede ser más grave cuando se produce una revocación . A diferencia de una suspensión, una revocación cancela el permiso o licencia y, una vez finalizado el período correspondiente, el conductor puede tener que solicitar nuevamente la autorización al DMV.

Las infracciones cometidas por conductores jóvenes pueden retrasar el avance hacia una licencia con privilegios completos.