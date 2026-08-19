Los padres y madres que se atrasan en el pago de la pensión alimenticia pueden perder la licencia de conducir, una sanción que aplican los gobiernos estatales de Estados Unidos. La medida está amparada en una ley federal vigente que obliga a cada estado a contar con este mecanismo de cobro.

La normativa forma parte de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo, sancionada por el Congreso en 1996 para reforzar el cobro de cuotas alimentarias impagas. Bajo esta ley, cada estado fija sus propios plazos y montos para aplicar la suspensión.

¿A qué padres y madres les pueden suspender la licencia de conducir?

La suspensión no es automática ni pareja en todo el país. Cada estado establece un umbral propio de meses de atraso o de dinero adeudado a partir del cual puede iniciar el trámite de suspensión.

Los plazos varían de forma considerable según el lugar de residencia. Mientras que en Florida alcanza con 15 días de atraso, en estados como Alabama o Nueva Jersey el plazo se extiende hasta los seis meses.

Algunos ejemplos de plazos por estado:

Florida : 15 días de atraso

California : 30 días de atraso

Nueva York : 4 meses de atraso

Texas : 3 meses de atraso

Virginia : 90 días o u$s 5.000 de deuda

Alabama: 6 meses de atraso

Cada estado establece un umbral propio de meses de atraso o de dinero adeudado a partir del cual puede iniciar el trámite de suspensión. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

¿Cómo afecta esta medida y qué pueden hacer los padres para evitarla?

Perder la licencia de conducir puede complicar seriamente la vida diaria de un padre o madre, sobre todo si depende del auto para llegar a su trabajo. Sin ingresos, la deuda de pensión alimenticia tiende a crecer en lugar de resolverse.

Antes de aplicar la suspensión, el estado envía una notificación y otorga un plazo para responder o solicitar una audiencia . Quien reciba este aviso puede pedir una licencia restringida para ir a trabajar o a citas médicas, o negociar un plan de pagos para evitar perder el permiso por completo.

Pasos para evitar o revertir la suspensión: