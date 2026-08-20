El Departamento de Transporte de Estados Unidos confirmó una ofensiva contra las licencias comerciales de conducir otorgadas a personas sin estatus migratorio legal vigente.

El operativo se aplica a nivel nacional y alcanza a estados como California, Texas y Colorado. Entre las ciudades comprendidas figuran Los Ángeles, San Diego, Fresno, San Antonio y Denver.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) detectó licencias comerciales emitidas de forma irregular a conductores sin documentación migratoria en regla. El operativo, vigente desde fines de 2025 , busca reforzar la seguridad vial.

¿Qué cambia con la suspensión de licencias comerciales?

Las personas sin ciudadanía que soliciten una licencia comercial (CDL) no domiciliada deberán acreditar una visa de trabajo vigente. También deben pasar un control migratorio obligatorio a través del sistema federal SAVE.

Quienes no cumplan ese requisito perderán la habilitación para manejar camiones y vehículos de carga pesada. La medida no afecta, por ahora, a las licencias de conducir particulares, que siguen disponibles en varios estados bajo normativas locales.

Requisitos para mantener la licencia comercial:

Visa de trabajo vigente

Verificación de estatus migratorio en el sistema SAVE

Fecha de vencimiento alineada con la documentación de presencia legal

Las personas sin ciudadanía que soliciten una licencia comercial (CDL) no domiciliada deberán acreditar una visa de trabajo vigente. Imagen ilustrativa generada con Gemini AI

¿Cómo afecta esta medida a los conductores?

California debe pausar la emisión de nuevas licencias comerciales no domiciliadas. También debe identificar las que no cumplen la normativa federal y revocarlas o reemitirlas.

Miles de camioneros ya recibieron notificaciones de cancelación. Los estados que no regularicen sus licencias enfrentan sanciones económicas.