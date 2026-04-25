A partir del 1 de febrero de 2026, volar dentro de Estados Unidos requerirá un nuevo requisito que podría afectar significativamente el presupuesto de miles de pasajeros. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha confirmado que los viajeros mayores de 18 años que no presenten una identificación compatible con REAL ID deberán abonar una tarifa de 45 dólares para poder pasar el control de seguridad en los aeropuertos. Esta medida es parte de la etapa final de implementación de la ley REAL ID, una normativa federal que refuerza los estándares de identificación con fines de seguridad nacional y que ya se encuentra plenamente vigente desde 2025. El cargo, identificado como ConfirmID Fee, se aplicará únicamente a quienes intenten abordar vuelos domésticos sin portar una REAL ID u otro documento aceptado por la TSA. El pago no es opcional y deberá realizarse antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto. Según la agencia federal, esta tarifa cubre los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, biométricas y cruzamiento de datos en tiempo real. Los pasajeros que no presenten una licencia REAL ID, pasaporte u otra credencial válida serán derivados a un procedimiento especial. Allí deberán: La TSA ha indicado que existen diversas alternativas válidas para no pagar la tarifa ConfirmID. Los documentos aceptados incluyen: Los individuos que presenten alguno de estos documentos tendrán la posibilidad de acceder al control de seguridad sin incurrir en costos adicionales. La medida se aplica a todos los pasajeros mayores de 18 años que realicen vuelos nacionales en Estados Unidos. Los menores de edad podrán volar en compañía de un adulto que cumpla con los requisitos de identificación establecidos. Desde la TSA se enfatiza que no contar con REAL ID no impide volar, sin embargo, esto conlleva un proceso más extenso, costoso y sujeto a verificaciones adicionales. Se sugiere tramitar la REAL ID con suficiente antelación, según lo indicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este procedimiento debe llevarse a cabo de manera presencial en el DMV correspondiente al estado de residencia y requiere la presentación de: Las licencias REAL ID son fácilmente reconocibles por la presencia de una estrella en la parte superior. Aquellas que muestran “Federal Limits Apply” no satisfacen los requisitos necesarios para realizar vuelos nacionales.