La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya no solo se habilita para la conducción legal, sino también para verificar la identidad de una persona.

Ahora, una nueva disposición legal en Florida reduce el acceso al proceso de obtención de la licencia en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado. De esta forma, muchas personas no podrán manejar dentro del territorio.

Fin de la licencia de conducir para estas personas en Florida

A partir de febrero, Florida implementó una modificación en el procedimiento para obtener la licencia de conducir que marca un antes y un después para miles de solicitantes. El ajuste alcanza tanto a quienes rinden por primera vez como a quienes deben repetir el examen tras no aprobarlo.

El cambio fue dispuesto por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado y afecta directamente a la modalidad en la que se toman las evaluaciones. En la práctica, redefine quiénes pueden acceder a la licencia y bajo qué condiciones, especialmente en regiones con alta concentración de residentes hispanohablantes.

Florida modifica el procedimiento de obtención de la licencia de conducir para múltiples conductores. Fuente: Archivo.

Ahora, quienes no puedan comprender las consignas en inglés no aprobarán el examen y, en consecuencia, no podrán obtener ni renovar su licencia para conducir legalmente.

A quiénes afecta esta medida y cómo impacta en los conductores

La decisión afecta principalmente a residentes latinos, inmigrantes y adultos mayores que, pese a vivir hace años en Florida, no manejan el inglés a nivel técnico. Sin licencia válida, estas personas no podrán conducir, lo que limita el acceso al trabajo, a servicios de salud y a trámites básicos.

Además, manejar sin licencia en Florida conlleva sanciones severas, que incluyen multas elevadas, retención del vehículo y posibles consecuencias migratorias en determinados casos. Por este motivo, organizaciones comunitarias advirtieron que el cambio puede generar un aumento de conductores no autorizados por necesidad.

Entre los puntos más relevantes del cambio se destacan: