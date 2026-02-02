A partir del 5 de febrero de 2026, entra en vigencia un nuevo escenario para las licencias de conducir en Estados Unidos. No se trata de una única ley federal, sino de una combinación de ajustes administrativos, decisiones estatales recientes y una aplicación más estricta de normas ya existentes que afectan cómo se emiten, renuevan y validan estos documentos clave.

El resultado es un sistema más exigente, con mayores controles de identidad, cambios en renovaciones y nuevas condiciones para ciertos grupos de conductores.

Un cambio silencioso que combina normas federales y estatales

La llamada “nueva norma” no surge de una reforma única aprobada por el Congreso. Lo que ocurre desde febrero es la convergencia de varias políticas que entran en vigor de manera simultánea:

Refuerzo del uso de licencias compatibles con estándares federales

Nuevas reglas estatales para renovaciones , pruebas y vigencias

Campañas de verificación de identidad para reducir fraudes

Aunque los estados conservan autonomía, el margen de flexibilidad se achica y los requisitos mínimos se vuelven más homogéneos.

Por qué aumentan los controles y requisitos para las licencias

El endurecimiento responde a tres factores centrales:

Seguridad e identificación: tras años de implementación del REAL ID, las autoridades buscan cerrar brechas antes de que su exigencia sea total en vuelos y edificios federales. Seguridad vial: varios estados apuntan a conductores considerados de mayor riesgo, como personas de edad avanzada o con antecedentes de DUI. Modernización tecnológica: avanza el uso de licencias digitales (mDL) y sistemas de verificación en tiempo real.

Este contexto explica por qué 2025 y 2026 se convirtieron en años clave para actualizar normas que llevaban décadas sin cambios.

Qué cambia a nivel federal y en controles nacionales

Aunque la emisión de licencias sigue siendo estatal, hay efectos federales claros:

Mayor fiscalización en aeropuertos y controles federales , especialmente por parte de la TSA

Penalizaciones o cargos adicionales para quienes viajen sin identificación compatible

Impulso a la identificación móvil, que ya está disponible en varios estados

Según estimaciones oficiales, cerca del 6% de los viajeros aéreos todavía no cuenta con un documento alineado con los estándares federales, un número que las autoridades buscan reducir.

Nuevos requisitos según el perfil del conductor

Conductores mayores

Uno de los grupos más impactados por los cambios. En varios estados se implementan:

Renovaciones más frecuentes a partir de cierta edad

Exámenes de visión obligatorios

Pruebas breves de tiempo de reacción o evaluaciones cognitivas

Cursos de actualización en casos específicos

No existe una regla federal única, por lo que los requisitos varían según la jurisdicción.

Nuevos solicitantes y conductores extranjeros

Algunos estados ajustaron procesos para:

Solicitudes presenciales

Verificación más estricta de documentos

Cambios en el idioma permitido para el examen teórico

Estas modificaciones pueden afectar especialmente a inmigrantes y personas cuya lengua materna no es el inglés.

Conductores con antecedentes de infracciones graves

Se refuerzan las sanciones administrativas, incluyendo:

Restricciones en el tipo de licencia

Suspensiones más prolongadas

Uso obligatorio de dispositivos interlock en casos de DUI

Ejemplos de cambios recientes por estado

Aunque las normas varían, algunos casos ilustran la tendencia:

Florida : actualización en políticas de idioma para exámenes de licencia, con entrada en vigor cercana a febrero de 2026.

Tennessee : nuevas restricciones sobre la validez de licencias foráneas y penalidades administrativas adicionales.

Varios estados : renovaciones más cortas y pruebas adicionales para conductores mayores de 70 años.

Aplicación REAL ID / TSA: mayor exigencia para viajar sin pasaporte y controles más estrictos desde febrero de 2026.

Qué deben hacer los conductores para evitar problemas

Ante este nuevo escenario, las recomendaciones clave son: