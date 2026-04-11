En California, miles de migrantes indocumentados obtienen la licencia de conducir AB 60, un beneficio promovido por la legislación estatal que permite conducir sin necesidad de demostrar su estatus legal en Estados Unidos. No obstante, este permiso no exime a sus titulares de cumplir con las mismas normas que cualquier otro conductor. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene la facultad de suspender o incluso revocar la licencia debido a la acumulación de puntos o por conductas graves en el tránsito. El DMV clasifica a un conductor como negligente al acumular las siguientes infracciones en su historial: Cada incidente con responsabilidad o infracción de tránsito incrementa los puntos en el registro. Al exceder estos límites, la licencia AB 60 -o cualquier otra licencia de California- puede ser suspendida o revocada. El manual oficial de California publicado en 2025 establece que existen infracciones consideradas de suma gravedad que conllevan a la pérdida automática de la licencia: Los conductores menores de 18 años están sujetos a sanciones más severas. Una única infracción o accidente con responsabilidad puede resultar en limitaciones y si se acumulan tres incidentes en un año, la licencia provisional será suspendida por un período de seis meses, además de un periodo de prueba de 12 meses. En situaciones de consumo de alcohol o drogas, la revocación de la licencia es inmediata. Es fundamental que los jóvenes conductores comprendan la importancia de mantener un comportamiento responsable al volante, ya que las consecuencias de sus acciones pueden ser significativas y duraderas. Además de las infracciones graves, el manual también señala causas adicionales que pueden resultar en la suspensión de la licencia: