Desde el 1 de enero de 2026, conducir después de cierta edad en Estados Unidos ya no es exactamente igual. Entró en vigor una regulación federal para conductores mayores, impulsada por el Departamento de Transporte (DOT), que redefine cómo se evalúa la aptitud al volante de las personas de 70 años o más.

Aunque para muchos el cambio parece reciente, miles de adultos mayores llevan meses atravesando controles preventivos, en una de las reformas de seguridad vial más amplias de los últimos años. El objetivo no es quitar licencias de forma masiva, sino anticiparse a riesgos reales sin afectar innecesariamente la independencia.

Por qué cambiaron las reglas

La decisión responde a una transformación demográfica clara:

Más de 48 millones de personas mayores de 65 años tienen licencia activa

La cifra crece año tras año por el envejecimiento de la población

Entró en vigor una regulación federal para conductores mayores, impulsada por el Departamento de Transporte (DOT), que redefine cómo se evalúa la aptitud al volante de las personas de 70 años o más. Imagen: archivo.

Especialistas en tránsito señalan que, si bien la experiencia suele ser una ventaja, algunos cambios naturales asociados a la edad —como menor visión nocturna, reflejos más lentos o dificultades cognitivas leves— pueden aumentar el riesgo si no se detectan a tiempo.

La nueva normativa apunta a evaluar capacidades, no edades.

Restringen las licencias de conducir a los adultos mayores que NO cumplen con estos nuevos requisitos

La regulación federal establece un marco común, aplicado luego por cada estado a través del DMV. Entre los puntos centrales se destacan:

Evaluaciones periódicas obligatorias

Los conductores mayores deben realizar controles regulares que incluyen:

Exámenes visuales

Pruebas de tiempo de reacción

Estas evaluaciones buscan identificar limitaciones antes de que se traduzcan en accidentes.

Cursos de actualización vial en algunos estados

Dependiendo del lugar de residencia, puede exigirse la realización de cursos breves de conducción, enfocados en:

Cambios recientes en leyes de tránsito

Conducción en zonas urbanas congestionadas

Adaptación a infraestructura vial moderna

Muchos participantes destacan que estos cursos mejoran la confianza al conducir.

Sistema de alertas médicas y familiares

Uno de los aspectos más debatidos es la posibilidad de que:

Médicos

Familiares cercanos

Personas del entorno comunitario

puedan notificar preocupaciones justificadas sobre la capacidad de conducción. Esto no implica una sanción automática, sino una evaluación adicional, generalmente médica o práctica.

Los reportes suelen estar vinculados a condiciones clínicas relevantes, no a simples sospechas.

No es igual en todos los estados

Aunque la norma es federal, su aplicación varía:

Algunos estados permiten evaluaciones visuales por telemedicina

Otros exigen presencialidad obligatoria

Todos deben respetar el marco del DOT, pero pueden sumar requisitos propios

Estados con alta población mayor, como Florida, California y Texas, ya registran mayor demanda en oficinas del DMV.

Licencias restringidas: una opción cada vez más común

No superar una evaluación no significa perder automáticamente el derecho a conducir. En muchos casos se otorgan licencias con restricciones, como:

Conducir solo de día

Circular dentro de zonas específicas

Esta alternativa permite mantener autonomía sin comprometer la seguridad vial.

Cómo impacta en la movilidad diaria

La normativa también está modificando hábitos de transporte:

Uber y Lyft reportan más usuarios mayores

Ciudades como Chicago y Denver ampliaron programas de transporte con tarifa reducida

En zonas rurales, aún faltan opciones suficientes

Organizaciones de adultos mayores reclaman más inversión en movilidad alternativa fuera de los grandes centros urbanos.