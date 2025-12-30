En esta noticia Estados Unidos confirmó nuevas leyes de tránsito para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, California pondrá en marcha una serie de nuevas leyes de seguridad vial que cambiarán la forma en que conductores, ciclistas y empresas tecnológicas interactúan en las calles.

Las medidas, impulsadas por el gobernador Gavin Newsom, buscan responder al aumento del robo de vehículos, el crecimiento de la movilidad eléctrica y la llegada de tecnologías como los vehículos autónomos.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) ya comenzó a informar sobre estas regulaciones, que apuntan a reducir accidentes, mejorar la convivencia vial y cerrar vacíos legales frente a herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas.

Estados Unidos confirmó nuevas leyes de tránsito para 2026

California pondrá en marcha una serie de nuevas leyes de seguridad vial a partir del 1 de enero de 2026:

California confirmó nuevas leyes de tránsito para 2026. Imagen: archivo.

Más castigos contra el robo de autos con tecnología avanzada

Uno de los cambios más contundentes se centra en el robo de automóviles en California, especialmente aquellos cometidos con dispositivos electrónicos. Desde 2026, la posesión de herramientas para clonar llaves, duplicar controles o amplificar señales será considerada delito si existe intención criminal.

Las sanciones incluyen hasta seis meses de cárcel y multas que pueden llegar a $1,000 dólares, incluso si el robo no llega a concretarse. El objetivo es frenar el uso de tecnología que facilita el acceso no autorizado a los vehículos modernos.

Bicicletas eléctricas y motos eléctricas

El auge de las bicicletas eléctricas en California obligó a reforzar las normas de seguridad. A partir de 2026:

Todas las e-bikes deberán contar con luz o reflector rojo trasero , incluso durante el día.

Las motos eléctricas de alta potencia , diseñadas para uso fuera de carretera, pasarán a ser consideradas vehículos todoterreno , lo que implica casco obligatorio y registro oficial.

Las baterías de litio deberán cumplir con pruebas de seguridad certificadas para prevenir incendios, una medida clave ante el aumento de incidentes relacionados con sobrecalentamiento.

Calles más seguras para peatones y zonas escolares

La protección de peatones, especialmente menores, es otro eje central de las nuevas normas. Las autoridades locales podrán reducir los límites de velocidad en zonas escolares a 20 mph, una medida que se convertirá en estándar con el paso de los años.

Además, se implementará un programa piloto de cámaras de control de velocidad en zonas de obras, lo que permitirá multar automáticamente a quienes no respeten los límites en áreas donde trabajan cuadrillas viales.

La ley “Move Over” se amplía en todo el estado

La conocida norma que obliga a cambiar de carril o reducir la velocidad ya no aplicará solo a patrullas policiales. Desde 2026, cualquier vehículo detenido con luces de emergencia, conos o bengalas, incluidos camiones de mantenimiento, estará protegido por esta ley.

El incumplimiento podrá derivar en multas y sanciones más severas, especialmente si se pone en riesgo a trabajadores viales.

Vehículos autónomos

El avance de los autos sin conductor en California también trae cambios legales. Las autoridades podrán notificar directamente a los fabricantes si un vehículo autónomo comete una infracción de tránsito.

Además, a partir de julio de 2026, estos vehículos deberán contar con sistemas de comunicación directa, permitiendo que policías o equipos de emergencia contacten a la empresa responsable en tiempo real.

Controles más estrictos para vehículos sin licencia

Otra medida clave apunta a frenar el uso indebido de vehículos motorizados. La policía podrá confiscar por al menos 48 horas vehículos de alta velocidad si el conductor no tiene licencia o si un menor maneja una bicicleta eléctrica de alta potencia sin autorización.