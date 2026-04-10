Las normas de tránsito en Estados Unidos no solo dependen del estado del vehículo, sino también de la validez de la licencia de conducir. En este contexto, un estado confirmó una medida que impacta directamente en miles de conductores, especialmente en quienes utilizan documentos emitidos fuera de su jurisdicción. En Tennessee, las autoridades establecieron que no se reconocerán licencias de conducir otorgadas por otros estados a inmigrantes indocumentados, lo que implica restricciones directas para quienes no puedan acreditar su estatus migratorio legal. Todos los inmigrantes indocumentados que no puedan presentar una licencia reconocida por el estado se exponen a: