Al momento de conducir en Nueva York, es fundamental cumplir con ciertos estándares relacionados a la visibilidad y el estado de las patentes de los vehículos.

La legislación estatal dictamina que las placas deben permanecer limpias, fácilmente legibles y estar colocadas de forma que ningún elemento pueda obstruir su visualización .

Esta normativa está contemplada en la Sección 402 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York, donde se establecen las condiciones que todas las patentes deben cumplir para evitar inconvenientes al circular.

Patentes en los vehículos de Nueva York: así deben estar colocadas para evitar inconvenientes

La legislación fija que los vehículos tienen la obligación de llevar las placas correspondientes con el número asignado por el comisionado y de coincidir con la información del certificado de registro.

Los vehículos que deben llevar dos placas tienen que colocar una en la parte delantera y otra en la parte trasera, además de que ambas deben estar sujetas de manera segura para que no se balanceen y ubicarse a una altura de entre 12 y 48 pulgadas del suelo.

Se exige además que las patentes se mantengan limpias y en condiciones para leerse fácilmente.

Habrá severas sanciones para quienes incumplan las normas de patentes. Chat gpt

Alerta patentes: conductas prohibidas por la ley que pueden derivar en multas

La ley prohíbe cubrir o recubrir de manera deliberada las patentes con cualquier material o sustancia que pueda ocultarlas, dificultar su lectura o distorsionar una imagen.

También se prohíbe cubrir las placas con vidrio o plástico, así como utilizar materiales que parezcan ser una placa oficial, pero que no hayan sido emitidos legalmente por la autoridad correspondiente.

La patente no puede quedar entones obstruida por ninguna parte del vehículo ni por objetos transportados en él, con excepción específica para determinados dispositivos de cobro electrónico de peajes instalados de acuerdo a las instrucciones.

De cuánto pueden ser las multas por ignorar esta norma de patentes

La Sección 402 establece que una violación de sus disposiciones puede recibir una multa de entre 25 y 200 dólares.

No obstante, algunas de las infracciones específicas relacionadas con la obstrucción o el ocultamiento de las placas tienen sanciones superiores.

Cubrir deliberadamente una patente con un material o sustancia que la oculte o distorsione una imagen fotográfica, así como utilizar cubiertas o usar materiales que aparentan ser de una placa oficial pero no lo son puede representar multas de entre 100 y 500 dólares.