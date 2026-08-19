Estados Unidos habilitó legalmente a las autoridades migratorias a exigir que ciertos trámites se presenten exclusivamente por internet. Entre ellos se anticipan cambios para el Formulario I-90 , usado para reemplazar la Green Card.

La medida fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ya entró en vigor. Busca reducir el envío de documentos por correo y avanzar hacia pagos electrónicos.

¿Qué formularios podrían quedar obligados a presentarse solo por internet?

La nueva regla no implica que todos los trámites deban digitalizarse de inmediato. USCIS deberá anunciar, con al menos 60 días de anticipación, cuáles formularios pasarán a ser obligatorios en línea.

Los primeros alcanzados por la medida podrían darse a conocer recién a mediados de octubre de 2026. Hasta entonces, ningún trámite está formalmente obligado a completarse solo por internet.

Entre los formularios que integran la lista preliminar se encuentran:

Formularios incluidos en la lista preliminar

I-90: reemplazo de la Green Card

N-400: solicitud de naturalización

I-130: petición para un familiar extranjero

I-539: extensión o cambio de estatus de no inmigrante

I-765: autorización de empleo, en determinadas categorías

I-131: documento de viaje, para ciertas categorías

I-821: Estatus de Protección Temporal (TPS)

I-821D: renovación de DACA

I-134A: programas de parole humanitario

N-565: reemplazo de documentos de ciudadanía

N-600 y N-600K: certificado de ciudadanía

USCIS deberá anunciar, con al menos 60 días de anticipación, cuáles formularios pasarán a ser obligatorios en línea. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo afecta esta medida a quienes tramitan la Green Card?

Para quienes deban renovar o reemplazar su tarjeta mediante el Formulario I-90, el cambio implica que podría dejar de aceptarse la presentación en papel. Esto ocurriría una vez que USCIS confirme el cronograma específico.

USCIS prevé excepciones para personas que acrediten una dificultad excepcional para tramitar en línea. Otros formularios, como el I-485, el I-751 y ciertas solicitudes de asilo I-589, quedan fuera por ahora al no tener opción digital.