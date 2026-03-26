Las tarjetas de crédito y débito con sistema de pago sin contacto utilizan tecnología de radiofrecuencia para poder ser leídas a corta distancia. Por ese motivo, algunas personas comenzaron a envolverlas en papel aluminio como una forma casera de reducir la exposición de esos datos en lugares concurridos. Aunque no se trata de una obligación bancaria ni de una exigencia oficial, esta práctica se volvió conocida porque puede ayudar a bloquear o debilitar la señal que emiten las tarjetas. El papel aluminio puede actuar como una barrera física frente a ciertas ondas de radio que utilizan las tarjetas con sistema contactless. En términos simples, esto dificulta que la señal sea detectada desde el exterior cuando la tarjeta está completamente envuelta. Por esa razón, muchas personas lo usan como una capa extra de resguardo al momento de llevar la billetera en el bolsillo, la mochila o la cartera. Su utilidad está relacionada con la posibilidad de reducir la lectura inalámbrica de la tarjeta en espacios públicos o con mucho movimiento. También se lo menciona como una forma simple de proteger los plásticos cuando no se cuenta con fundas especiales con bloqueo RFID. Si bien no reemplaza otras medidas de seguridad bancaria, sí puede servir como una barrera adicional de uso cotidiano. Para hacerlo, solo se necesita un pequeño trozo de papel aluminio que alcance para cubrir por completo la tarjeta. Lo importante es que el plástico quede bien envuelto, sin espacios abiertos por donde la señal pueda seguir saliendo con facilidad. Una opción práctica es doblar el aluminio varias veces hasta formar una funda ajustada. Luego, la tarjeta puede guardarse dentro de la billetera o de un compartimento aparte para evitar que se rompa o se desgaste con el uso.