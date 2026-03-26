China avanza con una de las obras más ambiciosas de su historia reciente: el Canal de Pinglu, una mega infraestructura de 134 kilómetros que promete transformar el comercio y reducir drásticamente los costos de transporte en Asia. El proyecto, que conecta el interior del país con el mar, ya supera el 90% de avance y se perfila como un punto de inflexión para la logística global. Con finalización prevista para fines de 2026, esta nueva vía fluvial no solo busca acortar distancias, sino también redefinir cómo circulan las mercancías desde las fábricas hasta los mercados internacionales. El Canal de Pinglu en China parte desde la ciudad de Nanning, en la región de Guangxi, y sigue el curso del río Qinjiang hasta desembocar en el Golfo de Beibu, también conocido como golfo de Tonkín. El objetivo es claro: permitir que los grandes buques de carga naveguen desde el interior del país hasta el océano sin rodeos, reduciendo cientos de kilómetros en las rutas actuales. Esta mejora impactará directamente en la eficiencia del transporte marítimo internacional. Las autoridades consideran esta obra como una pieza clave del Nuevo Corredor Comercial Internacional Tierra-Mar, una red que busca optimizar el flujo de mercancías entre el oeste chino y los mercados globales. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es su capacidad para reducir los costos logísticos. Se estima que el canal permitirá ahorrar unos 560 kilómetros de recorrido y más de 5.200 millones de yuanes al año, lo que equivale a aproximadamente 750 millones de dólares. Este ahorro no solo beneficiará a las empresas, sino que podría trasladarse a los consumidores mediante precios más bajos. El sistema de transporte intermodal fluvial-marítimo permitirá mover mercancías con menos transbordos, menos tiempos de espera y menor uso de transporte terrestre. Para hacer posible esta conexión, el canal incorpora una compleja estructura de ingeniería. Está diseñado para buques de hasta 5000 toneladas, e incluye tres grandes esclusas que funcionan como elevadores de agua. Estas estructuras permiten superar un desnivel de aproximadamente 65 metros, facilitando el paso de los barcos entre diferentes niveles del canal. Además, el proyecto contempla la construcción y adaptación de 27 puentes para mantener la conectividad terrestre. Uno de los puntos más destacados es el sistema de esclusas de Madao, diseñado para optimizar el uso del agua y evitar desperdicios en el proceso de navegación. La construcción del canal coincide con un cambio en el comercio internacional. China ha incrementado sus exportaciones hacia el sudeste asiático, especialmente hacia la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, mientras reduce su dependencia de mercados como Estados Unidos. En este escenario, el Golfo de Beibu se posiciona como un nuevo hub logístico clave. Solo en 2025, esta región superó los 10 millones de contenedores, consolidándose como un centro estratégico para el comercio. Más allá del impacto económico, el proyecto también pone el foco en la sostenibilidad. La construcción del Canal de Pinglu incluye 36 áreas de conservación ecológica destinadas a proteger hábitats naturales. Entre las medidas más destacadas se encuentran pasos especiales para peces y fauna silvestre, como un corredor de 480 metros en la zona de Qingnian, diseñado para permitir la migración sin interrupciones. Además, sistemas de monitoreo con sensores y cámaras seguirán de cerca el comportamiento de las especies, en un intento por equilibrar el desarrollo con la protección ambiental. Según datos oficiales publicados por el Consejo de Estado de la República Popular China, el proyecto ya ejecutó cerca del 92% de su presupuesto total, estimado en unos 72.700 millones de yuanes (más de 10.500 millones de dólares). En paralelo, China también avanza en sistemas de navegación inteligente, que permitirán automatizar parte del tránsito en el canal y mejorar la gestión del tráfico fluvial. Para ciudades como Nanning, esta obra representa una oportunidad única para atraer inversiones, potenciar la industria y consolidarse como un nuevo eje logístico.