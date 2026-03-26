Mantener la bañera como nueva y sin manchas amarillas es un deseo compartido por muchas personas, pues con los usos y el paso del tiempo su aspecto puede comenzar a deteriorarse. No obstante, no siempre es necesario llevar a cabo una limpieza profunda de largos pasos y productos costosos, sino que aplicando ciertos trucos es posible preservar su blancura e higiene. La acumulación de minerales presentes en el agua, como calcio y magnesio combinados con residuos en las superficies puede generar una capa de sarro, antiestética y difícil de quitar. Si bien ingredientes como el bicarbonato de sodio o el vinagre son sumamente populares en las rutinas de limpieza, existe un truco sencillo que puede ponerse en práctica para mantener la bañera como nueva: utilizar limón. El ácido cítrico que caracteriza a esta fruta contribuye a descomponer los minerales adheridos o los restos de jabón. Además, es un blanqueador completamente natural que puede ayudar a cuidar el color de la bañera y aclarar manchas superficiales, especialmente sobre el acrílico o la porcelana. Utilizar este ingrediente es sencillo, tan sólo será necesario Lo aconsejable es realizar esta limpieza al menos una vez por semana para prolongar los resultados.