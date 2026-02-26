El programa de Asistencia Temporal en Efectivo (TCA) es una iniciativa impulsada por el estado de Florida que permite a determinadas familias recibir ayuda económica mensual por cada hijo menor de edad. La asistencia está dirigida principalmente a familias con niños menores de 18 años -o 19 en caso de que sean estudiantes a tiempo completo- que cumplan condiciones específicas de ingreso y patrimonio. Dentro de este esquema, existe una modalidad específica que permite recibir hasta casi 300 dólares mensuales por menor, aunque el monto final variará en función de su edad y de la situación familiar: el Relative Caregiver Program (RCP). Esta ayuda económica mensual está destinada a familias que cumplen con las siguientes características Así, para determinar la elegibilidad y el monto del beneficio a cobrar se tienen en consideración únicamente los bienes del menor y no los de su cuidador. Los pagos mensuales serán de: Para que el RCP pueda entregarse, es necesario que el niño cumpla además determinadas reglas de elegibilidad, que incluyen Además, el familiar cuidador debe cooperar con el proceso de manutención infantil para identificar y localizar a los padres biológicos y gestionar la orden judicial para que se pague la manutención. Para solicitar este dinero es necesario presentar una solicitud a través del sistema ACCESS de Florida.