La Administración del Seguro Social (SSA) publicó en su sitio web oficial los nombres de niño y niña más elegidos por los estadounidenses en el año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales, Olivia es por séptimo año consecutivo el nombre femenino más elegido, conservando su lugar como primero en el podio y superando a otros también populares, como Charlotte, Emma, Amelia y Sophia.

Un nombre que lleva 7 años consecutivos en el podio

La continuidad de Olivia en la cima es uno de los datos más destacados de este ranking, ya que desde 2019 es el que ocupa el primer puesto, siendo además un nombre sumamente popular en América Latina.

Le siguen Charlotte en segundo puesto y Emma en el tercero, mientras que Amelia y Sophia completan los cinco lugares del podio.

Olivia es por séptima vez el nombre más elegido. Freepik

Cuáles son los 10 nombres de niña más populares de 2025

De acuerdo con los datos de SSA, los nombres de mujer más elegidos durante el año pasado fueron

Olivia

Charlotte

Emma

Amelia

Sophia

Mia

Isabella

Evelyn

Sofia

Eliana

Cuál fue el ranking de los varones, según SSA

En el caso de los varones, el nombre de niño más popular fue Liam, seguido por Noah y Oliver. Los primeros 10 en 2025, quedaron conformados entonces de la siguiente manera