La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.96 este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.79%.

El Peso dominicano mostró una tendencia a la baja: en la última semana cayó 6.78% y en el último año acumuló una disminución de 6.41%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 18.95%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.31%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano hoy se observa como positiva, ya que el dato de 1 se encuentra en un número positivo. Esto sugiere que en los últimos días ha habido un fortalecimiento de la moneda frente al dólar, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, indicaríamos que la moneda está en una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o cambios en las políticas monetarias. Actualmente, el análisis muestra un escenario alentador para el Peso dominicano, pero es importante monitorear futuros movimientos que puedan impactar esta tendencia.

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.