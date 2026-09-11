En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 16.9681. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.11%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano avanzó 0.53%, pero en el último año acumula una caída de -8.75%, lo que sugiere debilidad anual pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano se situó en un 3.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.23%, sugiriendo que la moneda ha experimentado menos variaciones recientemente.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un incremento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su posición frente a otras divisas, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

A lo largo de estos días, la estabilidad del Peso puede estar relacionada con factores externos como las condiciones económicas globales y la política monetaria del Banco de México. La tendencia positiva sugiere un clima de confianza en los mercados, aunque se deben vigilar los posibles cambios en el entorno económico.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.