La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.628 este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.98%.

En la última semana, el quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.62% y en el último año una variación de 183.70%, lo que sugiere una marcada tendencia alcista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.40%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que este valor es mayor que la volatilidad anual del 20.05%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 3 en comparación con los días anteriores. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor en los últimos tres días, reflejando una mayor confianza en la economía local.

Este aumento en la cotización del Quetzal podría estar relacionado con factores como la estabilidad económica o un incremento en las exportaciones, lo que sugiere un entorno favorable para la moneda en el corto plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.