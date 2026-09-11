En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.862. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.28%.

En el mercado del euro, la cotización muestra una evolución positiva: en la última semana subió 8.13% y en el último año acumula 12.78%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.24%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto sugiere un leve aumento en su valor frente a otras monedas, lo que podría ser un signo de fortalecimiento económico.

La tendencia ha mostrado un crecimiento constante, lo que indica confianza en la economía de la Eurozona. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días para confirmar que no se trata de una fluctuación temporal.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.