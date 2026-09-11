La cotización del peso colombiano cerró a USD 3078.48 este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -1%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia bajista: en la última semana cayó -1,64% y en el último año acumula -16,70%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano fue del 5.85%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.56%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un -1 que indica un aumento en su valor. Esta alza puede reflejar una mayor confianza en la economía local o factores externos favorables.

Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia continuará en el corto plazo, ya que una oscilación podría revertir los avances recientes. La estabilidad futura del Peso dependerá de diversas variables económicas y políticas.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.