La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7393 este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.11%.

La cotización de la Libra esterlina se mantuvo estable en la última semana (0.00%), pero en el último año registró una caída de -3.45%, indicando una tendencia bajista en el periodo anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 1.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 5.86%.

Hoy la cotización de la Libra esterlina refleja una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo, indicando que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la libra.

En contraste, los días previos mostraban una tendencia más fluctuante, pero el reciente aumento sugiere que los inversores están mostrando un mayor interés en la moneda. Esto podría estar relacionado con factores económicos recientes que han impulsado su valor al alza.

En resumen, la tendencia positiva de hoy indica un aumento en la demanda de la Libra esterlina, lo que podría ser un reflejo de un entorno económico más favorable.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.