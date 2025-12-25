El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mantiene una política que autoriza la expulsión inmediata de ciertos inmigrantes sin necesidad de una audiencia ante un juez.

El procedimiento, implementado para agilizar los casos migratorios y reducir la carga de los tribunales de inmigración, otorga a los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP) amplias facultades para ejecutar la deportación de extranjeros sin autorización de ingreso ni documentación válida.

Inmigrantes en alerta: deportaciones inmediatas para quienes no cumplan con las normas

La deportación inmediata es un procedimiento que faculta a las autoridades migratorias a expulsar a una persona sin la intervención de un juez de inmigración, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

No poseer visa , residencia ni documento válido de entrada.

No haber demostrado presencia física continua de al menos dos años en el país.

Haber sido detenida dentro del territorio estadounidense, incluso lejos de la frontera.

¿Cuáles son las pruebas aceptadas para evidenciar la presencia continua en Estados Unidos?

Las personas detenidas deben presentar evidencia clara y verificable de que han residido en Estados Unidos durante los últimos 24 meses o más. Algunos ejemplos de documentos aceptados incluyen: