Según el calendario federal de Estado Unidos, el lunes 7 de septiembre de 2026 se celebra el Día del Trabajo. Debido a que se trata de un feriado federal, varios organismos e instituciones públicas no abrirán.

Mientras que la mayoría de los países conmemora el Día internacional de los Trabajadores el 1 de mayo por razones históricas y simbólicas, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre cada año, y se realizan desfiles y eventos especiales.

El Gobierno decretó feriado: ¿Qué se celebra el lunes 7 de septiembre?

De acuerdo con lo señalado por usa.gov en 1882 los primeros sindicados estadounidenses propusieron la creación de una fecha que reconozca el aporte de los trabajadores al país.

En 1894 el Congreso declaró que año tras año el primer lunes de septiembre sería feriado federal, que en 2026 cae lunes 7 de septiembre.

“A lo largo del país se celebra este día con marchas, discursos y fuegos artificiales, entre otras actividades”, se indica.

El 7 de septiembre se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos. Kunakorn Rassadornyindee

Habrá un nuevo fin de semana largo: cierran escuelas, bancos y oficina gubernamentales

Al tratarse de un feriado federal, permanecerán cerradas las oficinas gubernamentales, el servicio postal, los bancos y muchas escuelas. Además, en distintos puntos del país se realizan desfiles, barbacoas, eventos deportivos y reuniones familiares para conmemorar la fecha.