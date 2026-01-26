Ya es oficial | Confiscan los vehículos y anulan para siempre las licencias de conducir de todas las personas que figuren en esta lista. (Fuente: Archivo)

El estado de Illinois reforzó los controles viales y confirmó que las autoridades pueden confiscar vehículos y cancelar o suspender licencias de conducir cuando los conductores no puedan presentar prueba de identidad oficial y documentación obligatoria durante un control.

La medida aplica en todo el estado y forma parte de una estrategia para reducir la circulación de conductores no habilitados y mejorar la seguridad vial.

Los operativos incluyen paradas de tránsito, controles aleatorios y verificaciones específicas coordinadas con el organismo estatal que administra licencias y registros vehiculares.

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de los conductores que no tengan estos documentos

En los controles en Illinois, los agentes pueden exigir que el conductor presente documentación válida y vigente, entre ellos:

Licencia de conducir válida (de Illinois u otro estado, si corresponde)

Identificación oficial aceptada por el estado

Registro del vehículo actualizado

Seguro automotor vigente conforme a la ley estatal

No llevar estos documentos al momento del control puede activar sanciones inmediatas, incluso si la persona los posee, pero no los tiene consigo.

Los agentes pueden exigir que todos los conductores presenten documentación válida y vigente. Fuente: Archivo.

Qué pasa con los que no pueden mostrar estos documentos

Cuando un conductor no puede demostrar su identidad oficial o carece de licencia válida, las autoridades están habilitadas para:

Retener o confiscar el vehículo

Suspender o cancelar la licencia de conducir

Aplicar multas económicas y cargos administrativos

Exigir audiencias obligatorias para recuperar el permiso o el auto

La gravedad de la sanción depende del tipo de infracción y de los antecedentes del conductor.