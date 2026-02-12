El Gobierno confirmó que podrá bloquear las jubilaciones de quienes hayan olvidado este trámite clave ante el fisco. A través del Programa Federal de Embargo de Pagos (FPLP), se autoriza la retención automática de hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social para saldar deudas tributarias pendientes. La medida alcanza a determinadas prestaciones por jubilación y sobrevivientes bajo el Título II y se activa solo después de notificaciones formales y un plazo de respuesta. El foco está en quienes mantienen impuestos atrasados con el IRS y no gestionan un acuerdo de pago a tiempo. El trámite consiste en regularizar la deuda tributaria antes de que se aplique el embargo. El IRS envía una notificación final de intención de embargo y, si no hay respuesta, remite el aviso CP91 o CP298, que otorga 30 días para actuar antes de comenzar a descontar el 15% del beneficio mensual. Para evitar que el Gobierno bloquee las jubilaciones, es clave: El embargo del 15% se aplica a beneficios por jubilación y sobrevivientes del Seguro Social bajo el Título II. No importa el monto total que reciba la persona: el descuento se realiza incluso si el pago restante es inferior a u$s 750, ya que se trata de una deuda impositiva y no de otro tipo de obligación. Quedan excluidos del FPLP los pagos de SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad), los beneficios por discapacidad del Seguro Social, los pagos únicos por fallecimiento y los beneficios destinados a hijos. Además, desde 2011 se exceptúa a ciertos contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a los niveles federales de pobreza establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.