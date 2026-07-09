Construyen el tren más largo de la historia: tiene 682 vagones, mide más de 7km y marcó un antes y un después en la ingeniería ferroviaria

El tren de carga de la empresa minera BHP Iron Ore en Australia contó con una longitud superior a los siete kilómetros, 682 vagones y un peso cercano a las 100.000 toneladas. A más de 20 años de este hito histórico, sigue siendo el más largo y pesado jamás creado.

Aunque es conocido por haber batido un récord, no fue construido con este objetivo. Este tren nace como una prueba tecnológica para demostrar que era posible mover enormes cantidades de mineral de hierro de forma más eficiente y segura.

Construyen el tren más largo de la historia: tiene 682 vagones, mide más de 7km y marcó un antes y un después en la ingeniería ferroviaria (foto: Pexels).

Construyen el tren más largo de la historia: ¿Cómo funciona este hito en ingeniería ferroviaria?

El tren recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi hasta el puerto de Port Hedland. Este estaba formado por 682 vagones y 8 locomotoras de la marca General Electric AC6000CW.

Cada una contaba con una capacidad de 6.000 caballos de fuerza, y en lugar de concentrar toda la potencia en la parte delantera, se distribuyó a lo largo de la maquinaria.

Las locomotoras fueron controladas desde una única cabina mediante el sistema Distribuyed Power (DP), que permite coordinar electrónicamente cada una para que aceleren y frenen al mismo tiempo. De esta manera, se reduce la tensión sobre los enganches y se mejora la estabilidad general.

¿Cuánta capacidad de peso tiene el tren más largo del mundo?

El tren alcanzó un peso total de 99.732 toneladas, una cifra en la que se incluyen las locomotoras, vagones y la carga transportada. De ese total, 82.000 toneladas correspondían al mineral de hierro de la carga.

¿Por qué marcó un antes y un después en la ingeniería ferroviaria?

Más allá de haber sido registrado en el Libro Guinness, fue un logro destacado por su objetivo de validar tecnologías que permitieran operar trenes de carga muchos más largos sin comprometer la seguridad ni la eficiencia.

La prueba demostró que la distribución inteligente de la potencia y el frenado sincronizado hacían viable mover cargas gigantescas con un solo maquinista al mando.

Tras aquella demostración, muchas operaciones ferroviarias dedicadas a la carga de minerales adoptaron sistemas similares y varias compañías usan trenes semiautónomos o completamente automatizados basados en los principios de este invento del 2001.