Estados Unidos ha implementado una regulación que permite suspender la emisión o renovación de pasaportes para ciudadanos y extranjeros naturalizados que poseen documentación estadounidense.

Esta medida se dirige a aquellos que han postergado un trámite de morosidad con el IRS, el cual es objeto de importancia para las autoridades federales.

Estados Unidos podrá retener el pasaporte de estas personas

La medida se activa cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) certifica que una persona mantiene una deuda tributaria gravemente morosa.

A partir de ese momento, el Departamento de Estado queda habilitado para negar la emisión o renovación del pasaporte estadounidense , e incluso revocarlo en determinados casos.

Para que esto ocurra, la deuda debe superar los US$ 64.000 , incluyendo impuestos, multas e intereses, además de ser legalmente exigible.

A su vez, debe estar respaldada por un gravamen fiscal federal o haber sido objeto de un intento de cobro previo por parte del IRS.

Cómo evitar el bloqueo del pasaporte estadounidense

Cuando el Departamento de Estado identifica una certificación del IRS, mantiene la solicitud abierta por 90 días.

Durante este período, la persona debe pagar, negociar o impugnar la deuda para evitar el rechazo de su trámite de emisión o renovación del pasaporte.

En caso de tener un viaje urgente previsto para los próximos 45 días, es posible solicitar una reversión acelerada del proceso.

Para ello, el contribuyente debe presentar una prueba del viaje, la carta de denegación emitida por el Departamento de Estado y la documentación que acredite el pago de la deuda o la existencia de un acuerdo de pago con el IRS .

Si se cumplen estos requisitos, el plazo de resolución puede reducirse de 30 días a entre 14 y 21 días.

¿Cómo se restablece un pasaporte que ha sido anulado?

El IRS emite el aviso CP508R cuando la deuda se encuentra resuelta o cuando el caso justifica una reversión.

En caso de que la certificación sea errónea, la persona afectada puede acudir al Tribunal Fiscal o a un Tribunal de Distrito.

Reducir la deuda por debajo del umbral establecido no es suficiente: es imperativo contar con un acuerdo formal o una cancelación total.