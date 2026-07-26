El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica un procedimiento estricto antes de avanzar con el embargo de bienes o la intervención de cuentas bancarias de los contribuyentes.

Quienes ignoren las notificaciones del organismo o no regularicen su situación fiscal pueden enfrentarse a medidas de cobro cada vez más severas.

El Gobierno podrá embargar bienes y cuentas bancarias

El Código de Impuestos Internos (IRC) faculta al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para emitir embargos con el objetivo de cobrar impuestos adeudados.

Sin embargo, antes de llegar a esa instancia, el organismo debe notificar al contribuyente y darle la oportunidad de regularizar su situación fiscal.

Si, pese a las advertencias, el contribuyente no responde ni salda la deuda, el organismo puede embargar cualquier bien o derecho de propiedad sujeto a un gravamen por impuesto federal, tal como establece el Código de Impuestos Internos.

Solo quedan exentos aquellos bienes que la legislación identifica expresamente como no embargables.

Confirmado por el Gobierno | Bloquean todas las cuentas bancarias y bienes de las personas que estén en esta lista

Las cuatro instancias del IRS antes de embargar las cuentas bancarias y bienes

Antes de ordenar un embargo, el IRS debe cumplir una serie de pasos establecidos por la ley:

Calcula el monto adeudado y envía al contribuyente un Aviso y Demanda de Pago , en el que detalla los impuestos pendientes.

Si la persona no paga o se niega a saldar la deuda , el organismo continúa con el procedimiento de cobro.

Luego, emite un Aviso Final de Intención de Embargo y de Derecho a una Audiencia , con al menos 30 días de anticipación antes de aplicar la medida.

Además, informa previamente al contribuyente que podrá contactar a terceros, cuando sea necesario, para obtener información relacionada con la determinación o el cobro de la deuda tributaria.

¿Cómo saber si tienes una deuda pendiente con el IRS?

Los contribuyentes pueden comprobar si mantienen una deuda tributaria ingresando al portal oficial del IRS y accediendo a la sección “View Your Account”.

Desde allí es posible iniciar sesión o crear una cuenta mediante ID.me para consultar el saldo pendiente, el historial de pagos, los intereses acumulados y las multas aplicadas.