El calendario nacional de días festivos federales en Estados Unidos establece un total de 11 fechas consideradas feriado, donde las actividades cotidianas se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional. Si bien varios de ellos fueron celebrados, hasta el momento ninguno cayó viernes, por lo que es común preguntarse cuál será el primer fin de semana largo conformado por viernes, sábado y domingo en el país. En ese marco, el cronograma oficial 2026 contempla que uno con estas características llegará el viernes 19 de junio. Las autoridades indican que el primer viernes feriado será el 19 de junio, momento en el que se conmemorará a nivel federal Juneteenth o el Día de la Liberación, que recuerda el fin de la esclavitud en el país. De acuerdo con lo explicado por USA.gov, este día se dedica a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica. Durante los asuetos federales, tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales y ciertos negocios del sector privado mantendrán sus puertas cerradas al público. En caso de necesitar realizar operaciones básicas, ATMs operarán de manera rutinaria, al igual que aplicaciones bancarias y los diversos sitios web de las instituciones financieras. Según lo indica el cronograma, para 2026 aún restan