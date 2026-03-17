Un nuevo estudio científico, proveniente de España, pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los verdaderos creadores de las pirámides de Guiza. La investigación sostiene que estas estructuras no habrían sido construidas por los egipcios, sino por una civilización mucho más antigua y avanzada. El trabajo fue desarrollado por el investigador independiente António Ambrósio, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, y difundido a través de la plataforma Academia.edu. Según el autor, las pirámides podrían tener hasta 12.000 años de antigüedad, lo que las ubicaría miles de años antes del Egipto dinástico. La investigación propone que las grandes pirámides ya existirían antes del desarrollo de la civilización egipcia y que, en todo caso, los egipcios posteriores habrían intentado replicar esas construcciones sin alcanzar el mismo nivel técnico. Entre los argumentos que plantea el estudio, se destacan distintos elementos que, según el autor, no encajarían con la explicación tradicional. El autor sostiene que estos factores podrían indicar la existencia de una civilización previa con conocimientos avanzados en ingeniería y astronomía. Frente a estas afirmaciones, la comunidad científica mantiene la postura tradicional sobre el origen de las pirámides. Según el consenso arqueológico, estas construcciones fueron realizadas durante el reinado del faraón Keops, alrededor del año 2.500 antes de Cristo. Los especialistas respaldan esta teoría con evidencia concreta, como restos de trabajadores, herramientas, registros administrativos y hallazgos arqueológicos en la zona de Guiza. Estos elementos permiten reconstruir el proceso de construcción dentro del contexto del Antiguo Egipto. En este escenario, la hipótesis de una civilización desconocida continúa siendo una teoría sin confirmación.