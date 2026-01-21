El calendario oficial de días festivos contempla un total de 11 feriados federales, donde diversas actividades cotidianas se suspenden para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, el próximo asueto que tendrá lugar en todo el país, al igual que el último, caerá un lunes, brindando otro fin de semana con descanso extra largo a los empleados federales y a quienes respeten el cronograma de festividades en su agenda laboral.

Este lunes es feriado nuevamente para todo el país

En Estados Unidos, el tercer lunes de febrero se conmemora en todo el país el Día de los Presidentes o Presidents Day, que este año caerá el 16 del mes.

El asueto fue creado originalmente en 1885 para conmemorar el nacimiento de George Washington, quién se consagró como el primer presidente del país. Desde 1971 la festividad se destina a honrar a todos los presidentes que pasaron por la Casa Blanca a lo largo de la historia.

El lunes 16 de febrero es feriado en todo el país. Imagen: archivo.

Celebración del evento

USA.gov explica que, durante esta fecha, las diferentes escuelas del país organizan eventos sobre los presidentes de manera alusiva.

Información esencial sobre este lunes feriado que todos deben conocer

Durante cualquier día festivo contemplado dentro del calendario federal los establecimientos gubernamentales, los bancos y diversos bancos del sector privado mantienen sus puertas cerradas al público.

ATMs y aplicaciones bancarias tendrán actividad normal durante estos días, aunque es fundamental consultar tanto horario como posibles excepciones de cada institución en caso de que existan demoras con las operaciones online.

Feriados de 2026 ya confirmados: la lista completa

El calendario dispone los siguientes días festivos para todo el país