Con la llegada de 2026 vuelven a tener lugar los 11 feriados tradicionales contemplados en el calendario de días festivos, obligatorios para todos los empleados federales y para quienes los respetan en su cronograma laboral.

En ese marco, después del asueto del 1ro de enero, el siguiente en la lista está agendado para el tercer lunes de este mismo mes, que caerá 19, brindando un nuevo fin de semana largo de tres días en todo Estados Unidos.

El lunes 19 de enero es feriado en todo el país: qué se conmemora

En esta oportunidad, el país recuerda el Dia de Martin Luther King, Jr., que año tras año tiene lugar a mediados del mes.

La festividad busca que se conmemore su lucha por los derechos civiles y en contra de la desigualdad, siendo un asueto contemplado federalmente desde 1983.

En cuanto a la celebración, USA.gov explica que este día es considerado por muchos como una oportunidad para realizar labores comunitarias, aunque también hay homenajes, eventos y marchas en todo el país.

El lunes 19 de enero es feriado para todo el país. Fuente: archivo.

Alerta por cierres masivos: todo lo que hay que saber sobre este lunes feriado

Durante cualquier día festivo conmemorado dentro del calendario federal las oficinas gubernamentales, los bancos y diversos bancos del sector privado mantienen sus puertas cerradas al público.

ATMs y aplicaciones bancarias funcionarán con normalidad durante estos días, aunque es fundamental consultar tanto horario como actividad de cada institución en caso de que existan demoras con las operaciones online.

Feriados pautados para 2026: la lista completa confirmada

El calendario oficial establece los siguientes días festivos por delante